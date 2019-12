«Seal on lihtsalt igal pool tuli,» ütles Rogers, kelle sõnul ei saa tuletõrjujad teha midagi peale inimeste evakueerimise, vara kaitsmise ja lootmise, et tuld soodustav kuiv ja tuuline ilm lõppeb.

«Me ei saa neid põlenguid peatada, need jäävad põlema ilmastikutingimused leevenemiseni. Ja siis me anname endast parima, et neid kontrollida,» ütles ta ringhäälingule ABC. «Parim mida me praegu teha saame, on proovida vara ja inimesi kaitsta.»