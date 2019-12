Pensionireformi vastu streikivad prantslased hoiavad riiki teist päeva kaoses

Riiklik raudteefirma SNCF teatas, et 90 protsenti ülikiirrongidest (TGV) ei sõida. Lende on tühistanud nii Air France, EasyJet kui ka Ryanair.

Pariisi 16 metrooliinist üheksa on suletud ja enamikul ülejäänuist on liiklus tõsiselt häiritud. See on põhjustanud Pariisi piirkonnas 350 kilomeetrit liiklusummikuid, mis ületab tublisti hariliku 200 km, teatas liiklusseireportaal Sytadin.