Poolsada jääkaru võtsid Venemaa küla oma kontrolli alla

Näljased jääkarud Rõrkaipi külas Tšukotka rajoonis süüa ostimas. Loomad on sunnitud asulatest kõhukinnitust hankima, kuna merejää on liiga õhuke.

Venemaa kagunurgas Tšukotka rajoonis Rõrkaipi külas on võimu haaranud enam kui 50 jääkaru, kelle asulasse saabumine on peatanud kogu sealse elu – kõik avalikud ettevõtmised on tühistatud ning koolid on inimeste kaitseks valve all.