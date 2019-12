GALERII. Esimest korda Auschwitzis käinud Merkel lubas võidelda juudivihaga

Enne Poolasse sõitmist rõhutas Merkel, et võitlus antisemitismi ja vihkamisega kõigis selle vormides on tema valitsuse prioriteet.

Selle ühenduse ülesandeks on säilitada kunagist Natsi-Saksamaa surmalaagrit mälestuspaigana, ning külaskäigul teatas Merkel ka, et Saksamaa liidumaad on fondile annetanud 60 miljonit eurot.

Merkel on kolmas Saksamaa kantsler, kes on Auschwitzi külastanud. 1977. aasta novembris käis toonane kantsler Helmut Schmidt üldse esimese kõrge Saksamaa poliitikuna surmalaagris. «See on paik, mis nõuab vaikust,» alustas Schmidt oma kõnet. «Ometi olen ma veendunud, et Saksamaa kantsler ei saa siin vaikida.»