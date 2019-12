Tellijale

Paari nädala eest, 22. novembril saatis uudisteagentuur AFP üle kogu riigi 24 tunniks laiali fotoajakirjanikud, et jäädvustada brutaalsust, mida endas kätkeb ööpäev Mehhikos, kus üle 250 000 inimese on mõrvatud alates sellest, kui valitsus andis 2006. aastal sõjaväele korralduse alustada võitlust narkokartellidega.

Iga asi Ciudad Juárezis on äärmuslik: Chihuahuani kõrbe põuane kliima, USA-Mehhiko piiri ääres valitsevad teravad kontrastid, vägivald. Kunagi nimetati seda kohta maailma mõrvapealinnaks, kuid nüüdseks on teised linnad oma verisuselt Ciudad Juárezist mööda läinud.

36-aastasele fotoajakirjanikule Hérika Martínezile on see kodu. «Minu pildid jutustavad lugusid emadest, kes on kaotanud tütre, massimõrvade ohvritest, kogukondadest, kes on vägivalla tõttu hüljatud,» lausub naine.