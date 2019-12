Horvaatia politsei toimetas viisaga nigeerlased Bosnia migrandilaagrisse

Nigeeria Owerri föderaalse tehnoloogiaülikooli tudengid Abia Uchenna Alexandro ja Eboh Kenneth Chinedu saabusid Zagrebisse 12. novembril ning sõitsid sealt edasi Aadria mere rannikulinna Pulasse, et osaleda maailma ülikoolide meistrivõistluste lauatenniseturniiril.

Pärast võistluste lõppu sõitsid 18-aastased noormehed Pulast tagasi Zagrebisse, et lennata 18. novembril sealt Lagosesse.

Õhtul enne nende lahkumist peatas politsei aga Zagrebi tänaval jalutanud Nigeeria noormehed ja küsis neilt dokumente.

«Me püüdsime selgitada, kes me oleme ja et meie dokumendid olid hostelis, aga nad viisid meid politseijaoskonda,» rääkis Chinedu Bosnia veebilehele Žurnal. «Nad ei pööranud meie sõnadele mingit tähelepanu.»

Politseinikud otsustasid, et tegu in illegaalsete immigrantidega, panid nad kaubikusse ning viisid Horvaatia ning Bosnia ja Hertsegoviina piirile, kus oli juba grupp migrante, kes olid samal päeval tabatud kahe riigi piiri ületamiselt. Politsei andis seltskonnale käsu liikuda läbi metsa Bosnia ja Hertsegoviinasse.

«Ma keeldusin metsa minemast,» jutustas Chinedu. «Ohvitser ütles mulle, et ta tulistab mind, kui ma ei hakka liikuma.»

Nigeeria noormehed sunnitigi lõpuks Bosniasse Velika Kladuša põgenikelaagrisse, kus tuhanded migrandid elavad vee ja kütteta telkides, samas kui väljas on miinuskraadid.

Noormehed jäid laagris abita, kuna nende probleemist ei saadu esmalt aru ning alles novembri lõpus õnnestus neil vabatahtlike abiga võtta ühendust Horvaatias peetud lauatenniseturniiri korraldajatega ning teatada, et nad on jäänud dokumentideta Bosniasse lõksu.

«Nad ütlesid mulle, et Horvaatia politsei viis kaks Nigeeria tudengit Bosniasse,» rääkis The Guardianile turniiri korraldaja Alberto Tanghetti. «Ma palusin saata nende fotod ja nimed. Pärast hoolikat tõendamist tegime kindlaks, et need poisid osalesid turniiril ja neil olid tavalised viisad, mille olid välja andnud Horvaatia võimud. Ma tõesti ei mõista, mis juhtus, sest isegi Pula politsei teadis, et nad olid siin.»

Tema sõnul on veelgi absurdsem, et keegi ei kuulanud noormehi, kui nad püüdsid asja politseinikele selgitada. «Oleks piisanud nendega koos hosteli minemisest, et teha kindlaks, et nad olid Horvaatiasse saabunud seaduslikult,» lisas Tanghetti.

Politsei kõneisiku väitel olid nad aga juba tuvastanud isikuid, kes olid püüdnud spordivõistlust ära kasutada riiki jäämiseks.

Ka Horvaatia siseministeerium väitis, et kuigi Nigeeria tudengitel olid viisad, püüdsid nad riiki jääda ja olid juba enne kinnipidamist end hostelist välja registreerinud.

Küll aga ei selgita see, miks toimetati nigeerlased Bosniasse, mitte ei saadetud tagasi kodumaale.

Bosnia ja Hertsegoviina julgeolekuminister Dragan Mektić ütles Al Jazeerale, et noormeestega on Horvaatias käitutud ebaseaduslikult. «Austades seaduslikke protseduure, peame nad nüüd Horvaatiasse tagasi viima,» lisas ta.