Saudi sõjaväelane tappis USA mereväebaasis kolm inimest

«Mõistagi tekib rohkesti küsimusi seoses sellega, et tegemist välisriigi kodanikuga, Saudi õhujõudude liikmega, kes siin meie pinnal väljaõppel oli,» märkis De Santis pressikonverentsil.

«Loomulikult peab Saudi Araabia valitsus nende ohvrite jaoks asju paremaks tegema. Ja ma arvan, et nad on nüüd siin võlgu, kuna tegemist oli ühega nende kodanikest.»

Kapten Timothy Kinsella sõnul on baasis praegu väljaõppel sadu välismaalasi.

Trump kirjutas Twitteris, et oli just saanud kõne Saudi kuningalt Salmanilt, kes oli väljendanud oma siirast kaastunnet.

«Kuningas ütles, et saudi rahvas on väga vihane tulistaja barbaarsete tegude pärast ning see isik ei esinda mingil viisil saudi rahva tundeid.»