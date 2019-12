Europol teatas tuumamaterjalidega kaubitsenud jõugu tabamisest

Operatsioonist avalikustatud fotodel on näha, kuidas Austria politsei eriüksus COBRA piirab ümber musta sõiduki ning on suunanud oma relvad autojuhi poole. Seejärel on näha, kuidas kumminuiaga lüüakse puruks üks auto klaasidest.

Moldova jagatud ja Europoli poolt avaldatud videos on näha kahte meest, kelle näod on videos varjatud ning kes väljuvad tõenäoliselt lennujaamast. Ühel on käes kott. Seejärel on näha, kuidas kolm meest omavahel vestlevad. Ühel videol on näha rohelist silindrit ning seejärel sularaha täis kotti.