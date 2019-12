Poola tahab osta Austrialt natside surmalaagri ala

Peaminister Mateusz Morawiecki sõnul on valitsuse eesmärk säilitada mälestus laagri umbes 120 000 ohvrist, kelle seas oli palju Poola haritlasi.

Poola ajalootundliku valitsuse sõnul ei sobi sinna moodsad elamuarendused ja äriettevõtted, mis katavad osa laagri alast. Varssavi tegi ostupakkumise, et säilitada see ajaloo jaoks, märkis Morawiecki, kuid ei selgitanud, kuidas seda ostu on kavas teostada.