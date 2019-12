Minskis avaldasid sajad meelt Venemaaga lõimumise vastu

Minskisse tuli kahe riigi tihedama lõimumise vastu meelt avaldama rohkem kui tuhat opositsiooni toetajat. Nad pelgavad, et integratsiooni suurenemine õõnestab 10 miljoni elanikuga Valgevene iseseisvust.

Protestijad marssisid pealinnas ning skandeerisid «Ei integratsioonile!» ja «Valgevene Euroopasse». Peamiselt noortest valgevenelastest inimesed kandsid kaasas silte «see pole integratsioon, see on okupatsioon» ja «president on meie riiki maha müümas».