Itaalias tõstab pead paremäärmuslasi vastustav liikumine Sardiinid

Liikumine on suutnud viimastel nädalatel korraldada mitu tuhandete osalejatega meeleavaldust. Näiteks Parmas toodi tänavatele 7000 inimest, Milanos 25 000 ja Firenzes 20 000–40 000.

Algne 6000 «sardiini» eesmärk täitus kamaluga, sest paduvihmast hoolimata tuli kohale 12 000–15 000 inimest. Liikumise nimi on viide protestijate tunglemisele, kus meeleavaldajad on külg külje kõrval tihedalt nagu kilud karbis.

Seejärel on liikumise nime alt korraldatud meeleavaldusi kümnetes linnades üle Itaalia. Liikumine on jõudnud ka välismaale.

14. detsembril kavatsevad sardiinid koonduda Rooma. Üks korraldajatest on Rooma sardiinide Facebooki-grupi asutaja Stephen Ogongo. Ta ütles, et lõi grupi omaalgatuslikult.

«Tegin grupi valmis ja läksin magama. Kui ärkasin, oli sellel juba kümme tuhat liiget. Minu unistus on koguda miljon osalejat,» lausus Ogongo Roomas.

Ta rõhutab, et Itaalia pole rassistlik riik, kuid rassismi väljanäitamine on muutnud riigis viimasel ajal aktsepteeritavamaks. Suuresti on selle taga Salvini ja Põhjaliiga viljeletud poliitika.