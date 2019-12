Allikad: Nord Stream 2 sanktsioonid kanti USA kaitse-eelnõusse

Sanktsioonide alla läheksid nii torujuhet paigaldavad laevad kui ka laevadega seotud firmade juhid. Ettepaneku järgi võidakse lõpetada neile USA viisade väljastamine ning hakata blokeerima tehinguid, mis on seotud nende USA-s asuva vara või huvidega, kirjutab Bloomberg.

Piirangute eesmärk on seisata Nord Stream 2-e torujuhtme ehitus, ütles üks senati vabariiklase nõunik. Cruz ütles varem sel nädalal, et projekt valmib umbes 60 päeva jooksul.

Seadusandjad asusid sanktsioone ise kehtestama, sest nad on aina pahasemad, et president Donald Trump pole projekti blokeerimiseks ise tegutsenud. USA ametnikud pelgavad, et projekt suurendab Venemaa mõjuvõimu Euroopa üle.