Põhja-Korea: tuumarelvitustamise kõnelused USA-ga on laualt maas

Songi sõnul on eurooplased paranoilised ja USA viimaste kuude poliitika vaenulik. Sellele viidates ütles ta: «(Põhja-Korea) ei pea praegu pidama USA-ga pikki kõnelusi ning tuumarelvitustamine on juba kõnelustelaualt minema lennanud.»

Saadiku järgi on eurooplaste avaldus järjekordne tõsine provokatsioon. Põhja-Korea rakendab riigikaitsevõime tugevdamiseks õiglasi meetmeid, rõhutas ta.

«Kuna need kuus Euroopa Liidu liikmesriiki on teinud viimastel kuudel Washingtoni sülekoera rolli etendades niivõrd palju pahandust, siis pole võimalik vältida mõtisklusi selle üle, et mis nad küll Washingtoni soosingu tagaajamise eest vastu saavad,» lisas saadik avalduses.