Hongkongi demokraatiameelsed jõud korraldavad uue protestimarsi

Meeleavaldused kasvasid sügisel vägivaldseks, kuid tõsistest kokkupõrgetest ja vandalismist on viimase paari nädala jooksul hoidutud. Vägivald vähenes pärast seda, kui demokraatiameelsed kandidaadid tugevdasid jõuliselt oma positsioone Hongkongi kohalikel valimistel.

Meeleavaldajad on nimetanud tänast protesti viimaseks võimaluseks Lamile nõustuda demokraatialiikumise nõudmistega, mille seas on sõltumatu uurimine politsei vägivallast protestijate vastu, meeleavaldustel kinni võetud inimeste vabastamine ja vabad valimised.

Meeleavaldused on kestnud juba kuus kuud. Umbes 6000 inimest on kinni võetud ja sajad saanud kannatada, nende seas on ka politseinikke.