Kunstnik maiustas 120 000 dollarit maksva taiesega

David Datuna, kes on enda sõnul Gruusias sündinud ja New Yorgis elav ameeriklasest artist, astub Instagramis avaldatud videos banaani juurde ja tõmbab selle seinalt koos teibiga lahti.

Videolt on kuulda mõnda kihistavat kõrvalseisjat, enne kui üks galerii töötaja kunstniku kõrvalasuvasse ruumi ülekuulamisele toimetab.

Selgus, et taiese väärtus peitub autentsussertifikaadis, kirjutas leht. Banaani asendamine on osa taiesest.

«See tekitas palju pingeid ja tõmbas palju tähelepanu, kuid vaatemängud pole meie teema,» lausus Terras. «Aga inimeste reaktsioon on olnud suurepärane. See pani paljude inimeste näod naeratama.»

«Meil on tema kontaktandmed ja kõik olemas. Seega saaksime minna kaugemale, kuid arvan, et me ei tee seda.»