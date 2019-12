Mitu USA kongresmeni kutsus peatama sõjaväelaste väljaõppeprogrammi Saudi Araabiaga

USA kaitseminister Mark Esper on andnud käsu vaadata üle väljaõppeprogrammi pääsevate välisriikide sõdurite sõelumisprotsess ja taustakontrolli süsteem, kuid on kaitsnud programmi, mis andis Alshamranile võimaluse Pensacola baasis väljaõpet saada.

Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas pühapäeval, et uurib veretööd, lähtudes eeldusest, et see oli terroriakt, kuid pole juhtumit lõplikult sellisena määratlenud.