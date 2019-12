Uus-Meremaa saarel on vulkaanipurske järel inimesi teadmata kadunud

«See on vägagi muutlik olukord ja mõistagi on meie mõtted nendega, keda see mõjutab,» ütles Ardern pealinnas Wellingtonis ajakirjanikele.

Riiklik hädaolukorraamet teatas, et Valgel saarel on käimas mõõdukas vulkaanipurse ja see on ohtlik vulkaani vahetus läheduses.