Uus-Meremaa vulkaanipurse nõudis vähemalt viis ohvrit

Politseikomissar John Tims kinnitas viit surmajuhtumit ja ütles, et kadunute arv on kahekohaline, kuid täpset arvu ei ole hetkel teada. Vulkaanipurske järel on Valgesaarelt ära viidud 23 inimest, nende seas viis hukkunut. Tims lisas, et purske ajal oli saarel vähem kui 50 inimest.

Komissar ütles, et hetkel on politseil ja päästjatel liiga ohtlik saarele naasta, kuna see on ekspertide sõnul endiselt ebastabiilne. Kadunutega ei ole seni kontakti saadud, kuid päästjad soovivad naasta saarele niipea, kui see on võimalik.

Hukkunute, vigastatute ja kadunute seas on politsei teatel nii uusmeremaalasi kui ka välisturiste. Enamik 18 ellujäänust on vigastatud, osal on rängad põletushaavad.

Õhtul sõidab piirkonda Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.