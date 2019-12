Alžeeria prokuratuur taotleb ekspeaministritele pikka vanglakaristust

Suurprotsess on esimene suurem kohtuasi aprillis kukutatud Bouteflika režiimi tähtsate ametnike korruptsiooni suhtes. Kohtupingis on 19 süüdistatavat, teiste seas endised peaministrid Ahmed Ouyahia ja Abdelmalek Sellal, kes seisavad silmitsi süüdistustega rahapesust võimu kuritarvitamise ning lubamatute privileegide andmiseni.

Kohtuprotsess on märgiline, sest see on esimene kord alates Alžeeria iseseisvumisest Prantsusmaa võimu alt 1962. aastal, kui mõni endine peaminister on Põhja-Aafrika riigis kohtu alla antud.