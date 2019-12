Hiina keelab valitsusasutustes välismaiste arvutite kasutamise

Tegemist on esimese teadaoleva korraldusega Hiina tehnoloogia hankijatele minna üle kodumaise toodangu kasutamisele.

Samm peegeldab USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni püüdeid kärpida Hiina tehnoloogia kasutamist Ameerika Ühendriikides ja liitlasmaades, vahendas Financial Times.

Juba varem keelas Washington USA ettevõtetel koostöö tegemise Hiina tehnoloogiafirmaga Huawei ning otsib võimalusi suunata rahavoogusid selle Euroopa konkurentidele.

Analüütikud investeerimispangas China Securities hindavad, et Hiina võimude korraldus viib 20–30 miljoni arvutiseadme väljavahetamiseni, mis algab suures ulatuses järgmisel aastal. 30 protsenti seadmetest vahetatakse nende hinnangul välja 2020. aastal, 50 protsenti 2021. aastal ning ülejäänud 20 protsenti 2022. aastal – see on andnud programmile hüüdnime 3-5-2.

Analüütikud lisasid, et käsk seadmete väljavahetamiseks tuli juba mõne asja eest Hiina kommunistliku partei keskbüroost. Kuigi keskbüroo dokumendid pole avalikud, rääkisid kahe küberturvalisusega tegeleva ettevõtte töötajad Financial Timesile, et nende valitsuskliendid on korralduse sisu neile selgitanud.

Arvutiseadmete ja tarkvara väljavahetamine vaid mõne aasta jooksul on Hiinale väljakutseks, arvestades, et paljud seadmed on välja arendatud just USA operatsioonisüsteemidele nagu näiteks Microsoft Windows.

Hiina valitsusasutused kasutavad üldiselt Hiina omanduses ettevõtte Lenovo arvuteid, kuid nende osad, sealhulgas protsessori kiibid ja kõvakettad on tootnud USA firmad, vahendas The Guardian.