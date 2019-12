Galerii: Berliinis näidati esimest korda augustis sündinud pandapoegi

Loomi näidates avalikustati, et mõlemad pojad on meessoost ning Hiina tavasid järgides anti nüüd, sada päeva pärast pandade sündi 31. augustil neile ka nimed.

Berliini loomaaia külastajad näevad hiidpanda poegi siis, kui loomad on õppinud korralikult jalul seisma ning tunnevad end oma ümbruskonnas juba kindlamalt. Knieriem oletas, et see juhtub kusagil tuleva aasta alguses.