Aafrika arengust võib sõltuda kliimavõitluse edu

Et kahel kolmandikul mandri rahvastikust puudub elekter, on Aafrika tulevik energiasektoris suuresti ebaselge.

Seni on Aafrika kliimamuutuse osas sisuliselt süüta.

Manner on koduks 17 protsendile maailma rahvastikust ja enam kui veerandile riikidest, kuid see moodustab ainult neli protsenti kasvuhoonegaaside emissioonist.

Kui kõrvale jätta Lõuna-Aafrika Vabariik ja nafta- ja gaasirikkad Põhja-Aafrika riigid, on mandri osakaal süsihappegaasi heitmes vaid üks protsent.

«Aafriklased ei ole vastutavad kliimakriisi loo alguse eest, aga neil on suur mõju selle lõpule,» ütles ühenduse Power Shift Africa direktor ja ÜRO kliimakõneluste veteran Mohamed Adow.

«Manner on ulatusliku arengu lävel, mis võib minna kas mööda puhta energia või fossiilsete kütuste rada,» ütles ta.

«Kui tahame elada maailmas, kus soojenemine piirdub 1,5 kraadiga Celsiuse järgi, on Aafrikal etendada roll,» ütles ta ajakirjanikele.« Aga me peame saame vahendeid selle läbi viimiseks, finantsressursse ja tehnoloogiasiirdeid. Need pole ennekuulmatud palved.»