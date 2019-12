Otse ⟩ Inimõiguste konverents: kuidas kaitsta demokraatiat demokraatia eest?

Tallinnas täna toimuva Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi teemaks on «Väärtused ja huvid paralleelmaailmades» ning arutlusel on muu hulgas küsimused, kas universaalsed inimõigused on üldse võimalikud ning milliseid väljakutseid esitavad inimõigustele kliimamuutused, tehnoloogia areng ja populism. Postimees teeb konverentsist otseülekande.