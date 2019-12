Mehhiko kutsus arvatava raamatuvarguse pärast tagasi suursaadiku Argentinas

Kui tõesti selgub, et saadik raamatu varastas, siis ta vallandatakse. "Ebaaususele kehtib nulltolerants," rõhutas minister.

Videolt on näha, kuidas diplomaat torkab raamatu tema käes olevasse paberitesse ning turvamees ta turvaväravate läbimise järel kinni peab.

President Andrés Manuel López Obradori sõnul on juhtum kahetsusväärne, kuid ta hoiatas järeldustega kiirustamise eest.

Riigipea tõi välja, et Recio Becerra on karjääridiplomaat ning ta on olnud pikalt tegev Mehhiko vasakpoolsete seas.