Tänavu on tapetud mullusest märksa vähem ajakirjanikke

IFJ teatas esmaspäeval, et tänavu on seni tapetud 49 ajakirjanikku, möödunud aastal oli see number 95. Föderatsioon märkis, et kuigi see on ühest küljest hea, et ajakirjanikud ettevaatlikumad on, tähendab see tegelikult avalikkuse vähemat informeeritust veristest sõdadest ja inimõigusrikkumistest.