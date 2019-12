USA kehtestas sanktsioonid Ventspilsi linnapeale Aivars Lembergsile

Ta ütles, et rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval on USA võtnud sihikule tegijad Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, kes jätkavad oma ebaseadusliku tegevuse kaudu stabiilse, turvalise ja toimiva ühiskonna aluste õõnestamist.

USA rahandusministeeriumi koostatud nimekirjas on neli organisatsiooni, mis kuuluvad Lembergsile või mida ta kontrollib. Need on Ventspilsi vabasadama administratsioon, Ventspilsi arenguamet, Ettevõtluse Arendamise Agentuur ja Läti Transpordiettevõtluse Liit.

«USA on teinud tihedat koostööd Läti valitsusega, et võidelda korruptsiooni vastu seal ja mujal, ning on pühendunud meie ühisele eesmärgile. See USA tegevus rõhutab Ühendriikide pühendumust Lätisse ja meie otsustavust pidada korrumpeerunud oligarhe vastutavaks oma tegude eest meie olulise Euroopa liitlase vastu,» ütles USA rahandusministeeriumi välisvarade agentuur (OFAC) avalduses.