EL hakkab looma blokiülest Magnitski seadust

«Leppisime kokku, et alustame ettevalmistavat tööd globaalse sanktsioonide režiimi kallal, et tegelda raskete inimõigusrikkumistega, mis saab olema Euroopa Liidu vaste Ühendriikide nõndanimetatud Magnitski seadusele,» ütles Borrell ajakirjanikele.

Uusi plaane asub koostama EL-i välisteenistus. Koostamise järel peavad need läbima mitu komisjoni, enne kui see ministritele heakskiitmiseks läheb.

«Paljudel on jätkuvalt seotud küsimusi ja mõned mured, kuid nõukogu juhina arvan, et võin võtta seisukoha, et tehnilise protsessi käivitamiseks on konsensust piisavalt.»