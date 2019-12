Ungari plaan kehtestada kontroll teatrite üle vallandas protestid

Valitsuse kõneisik Istvan Hollik ütles eile, et kui seaduseelnõu vastu võetakse, võib rahastamine sõltuda sellest, kas riigi määratud esindajal on sõnaõigus teatridirektorite valimisel.

Seaduseelnõu tekstis öeldakse, et see esitati, kuna "hiljuti on ilmnenud kahtlusi mitterahaliste rikkumiste kohta etendusasutustes".