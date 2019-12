USA toob Euroopasse 20 000 sõdurit

USA Euroopa maaväe ülem (USAREUR) kindralleitnant Christopher Cavoli ütles esmaspäeval kaitseministeeriumis, et need 37 000 sõdurit osalevad maist juunini Euroopas vähemalt 10 õppusel.

Ühendriikides baseeruvad sõdurid hakkavad Euroopasse saabuma veebruaris ja nad toovad oma baasidest 4000 kilomeetri kaugusele kaasa 13 000 sõjatehnika ühikut, mille seas on tankid, suurtükid, transpordisõidukid, lausus ta.

Sellest kujuneb tõsine logistiline väljakutse Balti riikide raudteedele, mille rööpavahe on Lääne-Euroopaga võrreldes kitsam ja mille sillad ei ole ehitatud kandma 70 tonni kaaluvat USA tanki Abrams.

Kuigi Cavoli ei maininud õppuse rõhuasetusena Venemaa tegevust, märkis ta, et Krimmi annekteerimine 2014. aastal muutis kõike.

Ühendriikide väesiirmisharjutuse eesmärk on näidata USA sõjaväe võimet saata NATO toetuseks kiiresti kohale suured jõud ja vastata igale võimalikule kriisile, lausus Ühendriikide Euroopa maaväe juht.

«Meie võime maaväena jõudu siirda on absoluutselt põhimõttelise tähtsusega kõige jaoks, mida me tahame saavutada,» ütles Cavoli.

Defender-Europe 20 hakkab sarnanema tohututele külma sõja ajal peetud õppustele, mida tunti nimega Reforger (Return of Forces to Germany). Need õppused keskendusid paljude sõdurite võimalikult kiirele Euroopasse toomisele. Neil oli kunagi tähtis roll ettevalmistustes Nõukogude Liidu vastu sõdimiseks.