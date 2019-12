Suu Kyi saabus ÜRO kohtusse genotsiidiprotsessil Myanmari kaitsma

Gambia palus ka ICJ-l langetada kiirelt vaheotsus, mis kohustaks Myanmari viivitamatult peatama genotsiidilist vägivalda, et kaitsta rohingjasid edasise kahju eest.

ÜRO uurijate hinnangul saab Arakanis toimunut pidada genotsiidiks. Myanmari sõjavägi seevastu rõhutab, et kampaania oli õigustatud, sest seda oli vaja 2017. aasta augustis piiripunkte rünnanud rohingja mässuliste väljajuurimiseks.

Gambia palus kohtuprotsessi algul ICJ-l käskida Myanmaril lõpetada genotsiid islamiusulise vähemuse vastu. «Kõik, mida Gambia teilt palub, on öelda Myanmarile, et ta peataks need arutud tapatalgud, meie kollektiivset südametunnistust jätkuvalt šokeerivad barbaarsed teod ja genotsiidi oma rahva vastu,» ütles Gambia justiitsminister Abubacarr Tambadou kohtunikele.