Erdoğan: Türgi on valmis saatma väed toetama Liibüa ühtsusvalitsust

Türgi presidendi avaldus järgnes meedia teadetele, et Venemaa on saatnud 200 palgasõdurit toetama Liibüa sõjapealikku Khalifa Haftari, kes püüab Liibüa ühtsusvalitsust kukutada.

Venemaa on neid teateid tõrjunud, kuid Erdoğan ütles: «(Liibüas) on Vene (era)turvafirma Wagner. See kompanii saatis oma turvatöötajad sinna.»