Trumpile esitati kaks süüdistust

Esindajatekoja õiguskomitee esimees Jerry Nadler teatas, et Trumpi süüdistatakse võimu kuritarvitamises ja kongressi töö takistamises.

Nadleri sõnul tähendab võimu kuritarvitamine seda, et Trump kasutas isikliku kasu nimel ära oma ametipositsiooni ja kahjustas samas rahvuslikke huve. «See on täpselt see, mida president Trump tegi, kui ta survestas Ukrainat sekkuma 2020. aasta presidendivalimistesse,» ütles Nadler.