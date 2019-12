Macron tahab pärast Briti valimisi kiiresti Brexitiga edasi minna

Macron, kes on Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise tähtaegade korduva edasilükkamise tõttu kannatamatust ilmutanud, avaldas nüüd presidendipalees Euroopa Ülemkogu uue eesistuja Charles Micheliga kohtudes lootust, et asjad hakkavad pärast valimisi kiiresti edenema.

EL-i 27 liikmesriigi liidrid - kõik peale Briti peaministri Boris Johnsoni - kohtuvad neljapäeval ja reedel Brüsselis, et arutada Suurbritannia EL-ist lahkumist. Teema on olnud arutusel aastaid.

«Igal juhul on väga tähtis jääda meetodi juurde, mida me oleme seni kasutanud, see tähendab 27 ühtsuse juurde, ja et läbirääkimisi peab (EL-i Brexiti-läbirääkija) Michel Barnier üksi, ja et me jääme kindlalt oma huve kaitsma andmata järele survele, ning austame Suurbritanniaga õiglase konkurentsi tingimusi,» ütles Macron.