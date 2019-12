New Yorgi lähedal puhkenud ägedas tulevahetuses hukkus kuus inimest

USA võimude hinnangul ei ole New Jersey osariigis Jersey Citys aset leidnud veresaun seotud terrorismiga.

«Meie politseinikud olid tule all tunde,» ütles 270 000 elanikuga Jersey City politseiülem Michael Kelly.

«Me usume, et kaks neist olid kurikaelad, ülejäänud kolm tsiviilisikud,» ütles politseiülem, lisades, et sündmused leidsid aset väga ulatuslikul alal ning kuriteopaiku on vähemalt kolm.