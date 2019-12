Trump kohtus suletud uste taga Vene välisministriga

Lavrov ise tõdes mõni hetk pärast kokkusaamist, et ei ole Valge Maja kokkuvõtet näinud, kuid kinnitas: «Me tegelikult isegi ei arutanud valimisi.»

USA luure hinnangul tegeles Venemaa muu hulgas manipuleerimisega sotsiaalmeedias, et kallutada 2016. aasta valimisi Trumpi kasuks.

USA miljardärist president on innukalt tõrjunud «Venemaa pettust» ja tulnud välja alternatiivse teooriga, et hoopis Ukraina sekkus valimistesse. Viimase väite on USA luure siiski kategooriliselt tagasi lükanud.