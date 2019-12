Bougainville'i elanikud toetasid ülekaalukalt saare iseseisvumist

Bougainville'i referendumi komisjoni esimees, endine Iiri peaminister Bertie Ahern teatas, et 176 928 inimest ehk 98 protsenti valijatest hääletas iseseisvumise poolt ning vaid 3043 inimest toetas Bougainville'i suure autonoomia alusel Paapua Uus-Guinea koosseisu jäämist.

Ahern ütles saare pealinnas Bukas, et kõik pooled peaksid rahvahääletuse tulemust tunnustama, ja lisas, et hääletusel oli kaalul Bougainville'i inimeste rahu, ajalugu ja tulevik. See näitas tema sõnul sulepea võimu relvade üle.