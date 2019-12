Vabaühendus: üle maailma hoitakse vangis vähemalt 250 ajakirjanikku

Paljud neist on vangi saadetud riigivastaste tegude või libauudiste kirjutamise süüdistuste alusel, teatas New Yorgis baseeruv vabaühendus Ajakirjanike Kaitse Komitee (CPJ) uues raportis.

Raportis tuuakse välja, et Hiinas on vangis vähemalt 48 ajakirjanikku ehk ühe võrra rohkem kui 2018. aastal ajal, kui president Xi Jinping suurendab jõupingutusi meedia kontrollimiseks.

Türgis on trellide taga 47 ajakirjanikku, mis on viimase kolme aasta suurim arv.

CPJ teatel on Türgi valitsus sulgenud üle 100 uudisteväljaande ja esitanud paljudele nende töötajatele terrorismiga seotud süüdistused, sundides paljusid neist tööd lõpetama ja hirmutades teisi.

«Kümneid praegu Türgis vangis istuvaid ajakirjanikke ootab jätkuvalt kohtuprotsess või apellatsiooni menetlemine ning nad võivad saada vanglakaristuse. Aga on neidki, kes on tagaselja süüdi mõistetud ja keda ootab riiki tagasi pöördumisel vahistamine,» teatas komitee.

Lähis-Idas on autoritaarne valitsemine, ebastabiilsus ja meeleavaldused toonud kaasa vangistatud ajakirjanike arvu suurenemise. Saudi Araabia ja Egiptus jagavad 26 vangistatud ajakirjanikuga Hiina ja Türgi järel kolmandat kohta.

Saudi Araabias istub vanglas süüdistust saamata 18 ajakirjanikku ning CPJ väljendas muret teadete pärast poliitvangide, kelle seas on ka neli ajakirjanikku, peksmise, põletamise ja näljutamise pärast.

CPJ andmeil on üle kogu maailma vangis häirivalt suur arv ajakirjanikke - 250, kuigi see on madalam mullusest 255-st ja 2016. aasta rekordit märkivast 273-st.