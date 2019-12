Prantsuse peaministri pensioniettepanekud protestijaid ei rahustanud

Édouard Philippe'i sõnul kavatseb valitsus uue punktipõhise pensionisüsteemiga edasi liikuda ja 42 olemasolevat pensioniplaani üheks koondada. Samas rõhutas ta, et reform «pole lahing».

Philippe üritas telepöördumises maandada ametiühingute hirme ja ütles, et muudatused rakendatakse järk-järgult «ilma jõhkruseta» ning et need ei mõjuta enne 1975. aastat sündinud töölisi.