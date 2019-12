Ühendkuningriigis algasid sajandi ühed tähtsaimad valimised

Valimisjaoskonnad avasid uksed kell 7 ja sulgevad need kell 22 (Eesti ajad kell 9 ja kesköö). Saada on kõik 650 alamkoja kohta.

Arvamusküsitlused näitavad konservatiividele võitu, kuid hiljutiste küsitluste järgi on nende edumaa Tööpartei ees vähenenud. Kuigi Tööpartei ei võida tõenäoliselt enamust, loodavad väiksemad parteid saada piisavalt kohti, et koos Tööparteiga peaminister Boris Johnsoni Brexiti-plaane tõkestada.

Konservatiivid on üritanud võita töölisklassi linnasid Kesk- ja Põhja-Inglismaal, mis on aastakümneid leiboristide poolt hääletanud, kuid toetasid lahkumist EL-ist.

Arvamusküsitluste järgi näib see töötavat ja konservatiive aitab ka Nigel Farage'i Brexiti Partei. See otsustas mitte esitada kandidaate 317 valimisringkonnas, kus konservatiividel on suurem toetus.

Tööpartei liider Jeremy Corbyn abikaasa Laura Alvareziga Põhja-Londoni valimisjaoskonna juures. FOTO: TOLGA AKMEN/AFP/SCANPIX

Tööpartei, mis on valdavalt kuid ebamääraselt EL-i jäämise poolt, konkureerib Brexiti-vastaste häälte nimel aga liberaaldemokraatide, šoti ja kõmri rahvusparteide ja rohelistega.

Briti valijad peavad otsustama, keda nad tahavad lahendama Brexiti patiseisu. Peamised vastaspooled on peaminister Boris Johnson, kes on lubanud riigi 31. jaanuariks Euroopa Liidust välja viia ja Tööpartei liider Jeremy Corbyn, kes lubab uut referendumit.

Kaalul on palju ja valimiskampaania ajal on erakonnad kompinud tõe, läbipaistvuse ja reaalsuse piiridega.

Johnsoni konservatiive kritiseeritakse eksitavate sotsiaalmeedia taktikate eest, samal ajal kui Corbyni Tööpartei proovib rahva soosingut leida rikaste maksustamise, riigikulutuste suurendamise ja tööstuste riigistamise.

Tervishoiusüsteemi päästmist nõudvad meeleavaldajad. FOTO: OLI SCARFF/AFP/SCANPIX

Kampaania üks keskpunkte on olnud riiklik tervishoiuteenus NHS, mis on pärast üheksat aastat konservatiivide kasinusmeetmeid raskustesse sattunud.

Mõttekoja Institute for Government programmidirektor Jill Rutter ütles, et valimiskampaanias paistis silma poliitikute häbitus. Ta viitas Johnsoni väitele, et konservatiivid ehitavad 40 haiglat. Tegelikult sisaldab see arv ka olemasolevate haiglate renoveerimist.

«Tavaliselt, kui viidata inimestele, et miski pole tõsi, et see on natukene fiktiivne, sa eeldad, et nad asendavad selle teistsuguse uue faktiga,» ütles Rutter. «Siin oleme me näinud Johnsoni valitsusest, et nad on valmis tegema sügavalt manipuleerivat kampaaniat.»

Sotsiaalmeedia on olnud valimiskampaania üks põhilisi lahinguvälju. Vaid kaks aastat pärast seda, kui Ühendkuningriik leidis ennast Facebooki kuritarvitamise skandaali keskmest, pommitasid erakonnad valijaid sageli eksitavate reklaamidega.

Konservatiivid andsid oma pressibüroo Twitteri kontole faktikontrolliteenuse ilme. Tööpartei tuli välja leheküljega The Insider, mis esitles end samuti sõltumatu faktikontrollijana.

Konservatiivide veebikampaania sai kriitikat ka meediakriitikutelt. Oxfordi ülikooli Reutersi ajakirjandusuuringute instituudi direktor Rasmus Kleis Nielsen spekuleeris, miks juhipositsioonil Johnson tundis vajadust aktsepteeritud normidest väljuda.

«See on valitsuspartei. See on põhivoolu partei. Ta on karjääripoliitik. See ei ole keegi väljastpoolt, Briti Konservatiivsest Parteist rohkem võimueliit olla ei saa,» märkis Nielsen. «Kui nad nägid seda kohasena, siis me peame vaatama otsa tõsiasjale, et see on uus normaalsus.»

Mõttekoja Chatham House vanemteadur Matthew Goodwin ütles, et konservatiivide taktika taga võis olla hirm Corbyni juhitud valitsuse võimalikkuse ees.

«Me peame meeles pidama, et see on ilmselt üks olulisemaid valimisi, mis meil pärast sõda olnud on,» ütles ta, pidades silmas nii Brexitit kui muud.