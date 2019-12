Uus-Meremaa alustab vulkaanipurskes hukkunute riskantset äratoomist

Meeskonnad asuvad teele hoolimata vulkaaniteadlaste hoiatustest, et uue purske tõenäosus järgmise 24 tunni jooksul on kasvanud 50–60 protsendile.

Droonide ja pärast purset vahetult vulkaani lähistel olnud helikopteripilootide abiga on tehtud saarel selgeks kuue hukkunu asukoht kaheksast.

Nende kuue äratoomine on prioriteet, ütles Clement.

Geoloogid on valvel ning jälgivad reaalajas, kas uus purse on toimumas ja kas missioon tuleb katkestada.

«Inimesed võtavad eesliinis riske, et teha õiget asja... Meie mõtted, palved ja armastus on nendega,» ütles ta.

Esmaspäevase purske tõenäoline hukkunute arv on tõusnud 16-ni. See hõlmab kaheksat inimest, kes veel tõenäoliselt Valgesaarele jäid. Nende seas on ka Uus-Meremaa giid Hayden Marshall-Inman.