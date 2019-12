Tooride triumf või Corbyni koalitsioon – Briti valimiste stsenaariumid

1. Konservatiivid saavad ülekaaluka enamuse

Tööpartei saagiks jääb alla 220 hääle, mis on erakonna halvim valimistulemus 1983. aastast alates. See muudab Jeremy Corbynile keeruliseks partei juhina jätkamise.

2. Konservatiivide parlamendienamus 30 kohaga

See on praeguste küsitluste kohaselt kõige lähedasem variant uuringufirma YouGov teisipäevasele ennustusele, mille kohaselt toorid võidaks 28-kohalise enamuse.

3. Järjekordne patiseis parlamendis, mis lahendatakse DUP-i toetusega

Kuigi Johnson võib jääda ametisse ja proovida moodustada valitsust, on võimalik, et opositsioon üritab tulla lagedale alternatiiviga ning vajaduse korral alustada peaministri umbusaldamist juba enne jõulupühi.

4. Jeremy Corbyni vikerkaarekoalitsioon

Leiboristide jaoks on võimalik koalitsiooni moodustamine ka sama tulemusega, mis neil praegu on – 262 kohta. Lisada sellele SNP kohtade suurenemine ning võimalus, et Liberaaldemokraadid teevad väga hea tulemuse, on toorid hädas ja Johnson peaministri kohast ilma.