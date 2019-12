Uus-Meremaal on vulkaani kraatrist ära toodud kuus surnukeha

«Kuus surnukeha on Whakaari-Valgesaarelt edukalt ära toodud ja on nüüd HMNZS Wellingtoni pardal,» lausus politsei asekomissar John Tims Uus-Meremaa sõjalaevale viidates.

Koidu ajal alanud operatsioon viiakse läbi hoolimata vulkaaniteadlaste hoiatustest, et uue purske toimumise tõenäosus järgmise 24 tunni jooksul on kasvanud 50-60 protsendile.

AFP nägi koidu ajal kaht sõjaväekopterit Whakatane lennujaamast õhku tõusmas ja võtmas suunda meres asuvale vulkaanile. Poolenisti vee all oleva vulkaani juurde suundus kahes helikopteris kaheksaliikmeline sõjaväerühm.

Pärast viis tundi kestnud pingelist ootamist teatas politsei, et enamik surnukehi on ära toodud ja saadetud Valgesaare rannikuvetes ankrus seisvale mereväe fregatile.

Peaminister Jacinda Ardern nimetas surnukehade äratoomist äärmiselt raskeks operatsiooniks, mis on Uus-Meremaa valitsuse prioriteet.

Esmaspäevase purske tõenäoline hukkunute arv on tõusnud 16-ni. See hõlmab kaheksat inimest, kes veel tõenäoliselt Valgesaarele jäid. Nende seas on ka Uus-Meremaa giid Hayden Marshall-Inman.