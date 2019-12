Tellijale

Mis oli tooride võidu taga?

1. Brexit. Parteijuht ja peaminister Boris Johnson lubas Brexiti ära teha ning paistab, et pidevalt korratud sõnum resoneerus Briti rahvaga, kellest paljud on üle kolme aasta veninud protsessist juba väsinud ja soovivad, et olukord ühel või teisel moel laheneks.