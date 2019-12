Jaapani vanemad veavad «parasiitlikke vallalisi» lapsi kosjapidudele

Tellijale

Üks enda nime mitte avaldada soovinud 38-aastane naine ütles, et tal pole julgust abikaasat leida ning oma ema juurest ära kolida – viimane saatis teda ka kosjasobitamispeol.

«Mul pole olnud palju häid võimalusi kedagi kohata,» selgitas naine ja lisas: «Mu töökohas on palju naisi, aga mitte eriti mehi.»

Umbes veerand jaapanlasi vanuses 20–49 eluaastat on vallalised, kinnitab valitsuse statistika. Kuigi selles vanuses inimesed väljendavad sageli soovi abielluda, muudavad ajast ja arust sotsiaalsed normid ning kasvav majanduslik surve asjatundjate hinnangul liitu astumise aina keerulisemaks.

«Mu poeg on müügimees. Ta on klientidega suhtlemise osav, aga ta on väga kõhklev naiste osas,» selgitas isa.