Moskva metroo hakkab koolitama esimesi naisrongijuhte

Metroorongide juhid on seni olnud mehed, sest see on üks ametitest, mille valitsus on naistele keelanud.

Valitsus põhjendas keeldu sellega, et maa all pikalt olemine olla naiste tervisele halb. Samas on seletus silmakirjalik, kuivõrd metroos lubatakse töötada oluliselt madalama palga peal naistest koristajatel, kassapidajatel ja eskalaatorivalvuritel, kes on samuti pikka aega maa all.