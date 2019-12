ÜRO kliimakõnelused Madridis on patiseisus ja lähevad ilmselt üle aja

Madridis 2. detsembril alanud ja reedel lõppema pidanud kliimatippkohtumine COP25 toimub pärast mitut kliimakatastroofi üle planeedi. Nende seas on enneolematult jõulised tsüklonid, surmavad põuad ja rekordilised kuumalained.

Teadlased on kokku kogunud tõendite mäe, mille tipust on näha tulemas veelgi suuremaid katastroofe. Samal ajal nõuavad valitsustelt rohkem tegusid miljonid noored aktivistid, kes kogunevad iga nädal.

Reedel juhtis Itaalias Torinos toimunud noortemarssi Greta Thunberg. Ta kritiseeris maailma liidreid, et nad käituvad «nagu homset polekski».

Kliimakõneluste sees surve kasvab ning taas on esile kerkinud vanad erimeelsused rikaste saastajate ja arenguriikide vahel. Vaidluste keskmes on küsimus sellest, kes peaks kasvuhoonegaaside heidet kui suures koguses kärpima ja kust leida triljonid dollareid, mida tuleb kulutada kliimakatastroofidest räsitud Maal elamiseks.

Patiseis

Madridi kõneluste kitsas eesmärk on panna paika 2015. aasta Pariisi kliimaleppe eeskirjad. Leppe järgi tahavad riigid piirata Maa keskmise õhutemperatuuri tõusu kõvasti allpool 2 kraadi Celsiuse järgi.

Temperatuur on juba tõusnud 1 °C ja tõuseb praeguses tempos 2100. aastaks veel 2-3 °C võrra.

Kõneluste laiem eesmärk on suurendada riikide kasvuhoonegaaside heite vähendamise lubadusi. Eriti tõuseb see päevakorda järgmisel aastal, kui Glasgow's toimub viimane tippkohtumine enne kliimaleppe jõustumist.

«Me ei kõnni minema ilma selge üleskutseta, et kõik riigid peaksid oma ambitsiooni suurendama,» ütles Marshalli saarte kliimasaadik Tina Stege.

«Punane joon USA-le»

Veel üks võimalik leppe nurjaja on nõndanimetatud kahju ja kahjustused ehk see, kuidas juba kliimakriisi tõttu kannatavatele riikidele saab kompensatsiooni maksta.

Ühendriigid, kes on Pariisi leppest lahkumas, on agressiivselt blokeerinud kõik punktid, mis sunnivad talle ja teistele arenenud riikidele peale kahjutasu maksmise, ütlesid vaatlejad ja diplomaadid. Kahjutasu suurus võib 2025. aastaks ulatuda rohkem kui 150 miljardi dollarini.

«See on Washingtoni jaoks punane joon,» lausus Meyer.

Mõned riigid, kes on tavaliselt olnud 25 aastat kestnud kõnelustel ühel poolel tõusvate riikide nagu Hiina, India ja Brasiiliaga, asusid sel nädalal vastaspoolele.

Kõnelused said hoogu juurde reedel pärast seda, kui EL lubas teha bloki 2050. aastaks süsinikuneutraalse, kuigi suure süsinikujäljega Poola keeldus plaaniga liitumast.

Pärast Briti peaministri Boris Johnsoni suurvõitu parlamendivalimistel ütles Ühendkuningriigi delegaat kõnelustel Claire O'Neill, et tema valitsus seab kliima oma prioriteediks 2020. aastal. Britid on need, kes Glasgow's järgmist tippkohtumist võõrustavad.