Austria Vabaduspartei viskas oma endise liidri Strache parteist välja

FPÖ kinnitas pressikonverentsil, et «Strache peatükk on lõplikult suletud».

2017. aastal salaja filmitud videos tundus, et Strache pakub Hispaania Ibiza saarel aset leidnud kohtumisel avalikke hankeid Vene libatoetajale vastutasuks kampaania toetamise eest.

Strache astus koheselt erakonnaliidri positsioonilt tagasi, kuid see ei peatanud koalitsioonivalitsuse lagunemist.

Kuigi Strache teatas oktoobris, et taandub täielikult poliitikast ja avalikust elust, sõnas ta eile, et talle väljendatud toetus on pannud teda kaaluma «poliitilist tagasitulekut 2020. aastal».