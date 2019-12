Malaisia 94-aastane peaminister vihjas soovile ametisse jääda

Senine opositsioonijuht Anwar Ibrahim ja Mahathir moodustasid valimiste eel liidu ja leppisid kokku, et Mahathirist saab peaminister, kuid ta annab kahe aasta pärast juhtimise üle Anwarile.

«Ma olen lubanud, et astun tagasi, kui olen lahendanud mõned eelmisest valitsusest jäänud suured probleemid. Ma lubasin, et astun tagasi, kui koalitsioon nimetab uue liidrikandidaadi.»

Anwar on öelnud, et loodab saada peaministriks 2020. aasta maiks, kuid Mahathir on sellele korduvalt avalikult vastu vaielnud.