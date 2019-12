Liibanoni vastumeeleavaldajad kähmlesid Beirutis politseiga

Meeleavaldused on toonud inimesed ühiselt poliitikute vastu, kes on olnud võimul alates Liibanoni kodusõja lõpust 1990. aastal ja mõned isegi veel kaugemast ajast.

Kriitikute sõnul on see eestkostel ja sektantlusel põhinev süsteem hambutu ja vastandab erinevaid ühiskonnarühmi üksteisele.

Killustunud poliitilise süsteemiga Liibanonis on valitsuste moodustamine iseäranis raske ja riigi rahalised toetajad hoiatavad, et sedapuhku ei saa Beirut endale pikaleveninud valitsuse moodustamise protsessi lubada.

Meeleavaldused on olnud seni suhteliselt rahumeelsed, kuid viimastel nädalatel on aset leidnud mitmeid kokkupõrkeid Hizbollah' ja Amali toetajatega, kes on erinevates linnades protestilaagreid rünnanud.

Hassan Nasrallah sõnul on mõnede tema liikumise liikmete raev väljunud kontrolli alt, kuid ta rõhutas samas, et see on kiirelt kontrolli alla saadud.