Peskov: Normandia neliku tippkohtumisel läbimurret ei sündinud

«Kas Normandia formaat kogunes pika vaheaja järel? Jah, see juhtus. Kas see saavutas saatusliku läbimurde? Ei, seda ei juhtunud,» ütles Peskov Vene telekanali Pervõi Kanal vestlussaates, mida reklaamis oma Telegrami-kontol saatejuht Marina Kim.

Peskov märkis ka, et oli öelnud enne 9. detsembri tippkohtumist, et keegi ei tohiks oodata sellelt läbimurret. «Aga on olemas väga ettevaatlik optimism,» lisas Kremli pressiesindaja.